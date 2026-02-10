Arrascaeta em Flamengo x Corinthians - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta em Flamengo x CorinthiansGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/02/2026 09:44



Arrascaeta admitiu que sente dificuldades para colocar em prática seu estilo de jogo quando está jogando pelo Uruguai. Ídolo do Flamengo e camisa 10 de seu país há anos, o meia chegou a citar o a seleção brasileira como um time onde se encaixaria melhor dentro de campo.

"(Pelo) meu estilo de jogo, eu me encaixo mais na seleção brasileira do que na seleção do Uruguai, pelas características de jogo que o Brasil sempre teve", afirmou em conversa no podcast 10 & Faixa, apresentado por Diego Ribas.



Impacto no Uruguai atual



Arrascaeta explicou que a seleção uruguaia, sob o comando de Marcelo Bielsa, exige intensidade física constante, duelos e transições rápidas. Desta maneira, o que já era complicado antes tornou a adaptação ainda mais complexa para o jogador do Flamengo.

"O Uruguai é um time mais defensivo, aguerrido, muito contato físico, contra-ataque, a gente quando está lá sofre muito, agora com Bielsa também. Fisicamente estou bem, pude me preparar melhor para essa etapa", disse.

Arrascaeta também teve dificuldade com antigo técnico

Mas o problema não é apenas com o atual comandante. O meia uruguaio também comparou o cenário atual com o período em que Óscar Tabárez dirigiu a seleção do país. As dificuldades já existiam, sobretudo para jogadores com perfil semelhante ao seu.

"Com Óscar Tabárez era mais difícil, pois era um jogo de contato, ida e volta, acabava sofrendo bastante, não só eu, mas quem jogava nessa posição com as minhas características", completou.







