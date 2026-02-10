Filipe Luís em ação durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo
Onde assistir?
A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Provável escalação do Flamengo
O técnico Filipe Luís deve promover o retorno de jogadores que foram poupados na partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, no último sábado (7). Arrascaeta, Rossi, Léo Ortiz De la Cruz e Alex Sandro voltam ao time, alguns começando no banco. Além disso, Varela, Jorginho, Saúl e Luiz Araújo desfalcam a equipe por lesões.
Portanto, o time deve entrar em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Paquetá, Arrascaeta (Carrascal); Plata, Pedro e Samuel Lino (Cebolinha).
LEIA MAIS: Na mira do Flamengo, Richarlison prioriza seguir no exterior
O Vitória também busca se recuperar na competição, após sofrer uma dura goleada para o Palmeiras por 5 a 1, na última quarta-feira (4). Para isso, o técnico Jair Ventura pode contar com a reestreia do atacante Marinho, ex-Flamengo, que passou por recondicionamento físico, está relacionado para o jogo e deve começar no banco.
Sendo assim, a equipe baiana deve escalar o seguinte time: Gabriel; Nathan Mendes, Riccieli, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Dudu; Erick, Aitor Cantalapiedra e Fabriz
Arbitragem da partida
Árbitro: Raphael Claus (SP);
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
VAR: Daiane Muniz (SP).
