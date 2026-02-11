PulgarGilvan de Souza/Flamengo
Pulgar analisa triunfo do Flamengo e destaca: 'Há partidas que vão ser sofridas'
Rubro-Negro Carioca não teve vida fácil diante do Vitória
Rossi defende pênalti, Flamengo bate o Vitória e vence a primeira no Brasileirão de 2026
Jogo também foi marcado por uma pintura de Pulgar, que abriu o marcador no Barradão
Flamengo acerta venda de herói do título do Intercontinental Sub-20
Sem espaço no profissional, defensor reforça o Lugano, da Suíça, e encerra ciclo na Gávea
Marcos Leonardo rejeitou sondagem, e Flamengo não tentará investida
Atacante, de 22 anos, está de saída do Al-Hilal
Bap admite sonho de repatriar Vini Jr, mas descarta retorno imediato ao Flamengo
Presidente rubro-negro compara situação do atacante com a de Paquetá e aponta prioridade do craque em ficar no futebol europeu
Arrascaeta vê estilo de jogo mais próximo da Seleção: 'Uruguai é mais defensivo'
Meia do Flamengo admite que tem dificuldades para atuar na seleção de seu país
