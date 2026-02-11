Pulgar - Gilvan de Souza/Flamengo

PulgarGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2026 00:00

Salvador - Erick Pulgar analisou o triunfo do Flamengo sobre o Vitória por 2 a 1 no Barradão, nesta terça-feira (10), pelo Campeonato Brasileiro. O volante admitiu que o Rubro-Negro nem sempre vai "jogar lindo" e ressaltou que terão partidas sofridas.

"Quando tiveram a chance de fazer um perigo, creio que eles vieram mais em cima e pressionaram mais homem a homem. Aí se complicou um pouquinho. Teremos que saber jogar assim também, nem sempre vamos jogar lindo. Creio que há partidas que vão ser sofridas, mas tem que aguentar", disse Pulgar.

O chileno abriu o placar para o Fla com um golaço de fora da área. Cebolinha ampliou a vantagem no fim do primeiro tempo. Já na etapa complementar, Matheuzinho descontou. Renato Kayzer teve a chance de empatar de pênalti, mas Rossi fez a defesa.

Com o resultado, o Flamengo venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2026. A equipe de Filipe Luís chegou aos quatro pontos e aparece na oitava colocação.