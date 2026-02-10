Comemoração dos jogadores do Flamengo - Divulgação/X @Flamengo

Comemoração dos jogadores do FlamengoDivulgação/X @Flamengo

Publicado 10/02/2026 23:27 | Atualizado 10/02/2026 23:31

Salvador - O Flamengo não fez um bom jogo contra o Vitória, mas foi o suficiente para vencer a primeira no Brasileirão de 2026. O Rubro-Negro Carioca bateu o adversário por 2 a 1 no Barradão, na noite desta terça-feira (10), pela terceira rodada do campeonato. Pulgar, com uma pintura, e Everton Cebolinha marcaram para a equipe de Filipe Luís no primeiro tempo. Já na etapa complementar, o Leão descontou com Matheuzinho e só não empatou porque Rossi defendeu uma cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos quatro pontos e aparece em oitavo. Agora, o Rubro-Negro vira a chave para o Campeonato Carioca. A equipe de Filipe Luís vai enfrentar o Botafogo no próximo domingo, a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final.

O jogo

O Flamengo não teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas mostrou eficiência e por isso foi para o intervalo com uma boa vantagem no placar. O primeiro gol do jogo saiu aos 15 minutos. Pulgar foi acionado e decidiu experimentar de longe. A bola foi no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro.

O Vitória foi para cima do Fla em busca do empate. A equipe carioca cometia muitos erros na tomada de decisão e chegou a encontrar dificuldades para ultrapassar o meio de campo. Apesar do bom volume de jogo, Rossi foi pouco exigido.

No último lance do primeiro tempo, o Flamengo finalmente voltou a ter uma boa chance e não desperdiçou. Léo Ortiz descolou ótimo lançamento para Cebolinha, que correu entre dois jogadores para receber a bola na área. O zagueiro ainda tentou se recuperar no lance, mas caiu, e o atacante do Fla finalizou para balançar a rede.

Logo no início da etapa complementar, o Vitória descontou. Renato Kayzer fez boa jogada individual e tentou o passe no meio para Baralhas, que conseguiu dar um leve toque na bola. Matheuzinho correu para ficar com a sobra e finalizou na saída de Rossi.

E antes dos 20 minutos, o Leão teve uma grande oportunidade para deixar tudo igual. Afinal, Alex Sandro derrubou Nathan Mendes na área, e o pênalti foi assinalado. Renato Kayzer foi para a cobrança, mas Rossi brilhou para salvar o Flamengo.



O Flamengo conseguia chegar ao ataque durante a etapa complementar, o que aconteceu pouco no primeiro tempo, mas fez pouco para ampliar a vantagem.

Já o Vitória seguia em cima em busca do empate, mas não teve sucesso. Assim, o jogo terminou com o triunfo do Flamengo por 2 a 1.

Ficha técnica

Vitória x Flamengo



Data e hora: 10/02/2026, às 21h30

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Cartões amarelos: Matheuzinho, Renato Kayzer e Martínez (VIT) / Everton Cebolinha, Léo Pereira, Evertton Araújo e Alex Sandro (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pulgar (0-1) (15'/1ºT) / Everton Cebolinha (0-2) (49'/1ºT) / Matheuzinho (1-2) (06'/2ºT)

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Caíque, Baralhas, Dudu (Martínez) e Matheuzinho (Cantalapiedra); Erick (Marinho) e Renato Kayzer (Fabri).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Everton Cebolinha (Samuel Lino), Lucas Paquetá (Carrascal) e Pedro (Gonzalo Plata).