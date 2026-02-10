João Carbone com a camisa do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/02/2026 20:00

Rio - O Lugano, da Suíça, anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do zagueiro João Carbone, de 21 anos. O defensor ficou marcado na história do Flamengo ao converter o pênalti que garantiu o título do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, da Espanha, no ano passado. Fora dos planos do técnico Filipe Luís, o atleta encerra seu ciclo na Gávea para atuar no futebol europeu.

A negociação foi antecipada para evitar que o jogador saísse de graça. Com contrato até o fim de 2026, Carbone poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, além de já ter estourado a idade para a base. A diretoria rubro-negra, com isso, optou por selar a transferência imediata ao clube suíço.

A saída do jovem acompanha uma reformulação defensiva no Ninho do Urubu. Recentemente, o Flamengo também negociou o capitão do Sub-20, Iago, com o Orlando City, dos Estados Unidos, além do defensor Lucas Silva ao Cuiabá.

Agora na Suíça, Carbone busca se firmar em um mercado alternativo na Europa. O defensor deixa o Rio de Janeiro com o status de campeão mundial na base, mas com a missão de conquistar espaço no futebol profissional.