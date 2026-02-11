Entrevista coletiva de Filipe Luís após o triunfo do Flamengo sobre o Vitória - Reprodução/YouTube Flamengo TV

Publicado 11/02/2026 00:49

Salvador - Filipe Luís admitiu que o jogo contra o Vitória, que terminou com triunfo do Flamengo por 2 a 1 no Barradão, nesta terça-feira (10), foi muito difícil. Na análise, o treinador citou que esperava um melhor refino técnico dos atletas, mas também criticou as condições do gramado. Ele ainda afirmou que a partida pedia profundidade e acredita que o Fla sofreu o gol em seu melhor momento na partida.

"Saio daqui com uma sensação parecida com a do ano passado. Uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo. Nossa equipe perdeu muitas bolas, não conseguimos sair do nosso campo".

"O jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto que o segundo gol, do Cebolinha, veio em um ataque ao espaço. Tínhamos poucos jogadores com essas características no primeiro tempo. No segundo, com o resultado, esperava que melhorasse com algumas correções. E melhorou. Tomamos o gol no nosso melhor momento do jogo, dominando e controlando todas as ações. Num erro nosso, sofremos um gol, ficou um jogo muito aberto".

Na entrevista coletiva, ele também destacou que o Rubro-Negro não tem conseguido "controlar o jogo com bola" como gostaria. Filipe afirmou que precisa corrigir esse ponto. O treinador também pontuou que o Fla tem sofrido com transições.

"Na fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar. Vai conectado junto com o ataque, com o nosso modelo de jogo, com nossa pressão, com todas as fase do jogo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com a bola. Não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos".

"Essa parte é o que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é o todo que acaba estourando sempre na fase defensiva. Se eu não me engano, gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataques. Estamos sofrendo com transições e, nesse aspecto, temos que melhorar".

Com o resultado, o Flamengo venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2026. A equipe de Filipe Luís chegou aos quatro pontos e aparece na oitava colocação.