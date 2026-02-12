José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 12/02/2026 12:05

Juan Sayago, de 18 anos, promessa do River Plate e que atua como meio-atacante.

Flamengo segue com o trabalho de reformulação de suas divisões de base e contratou mais um jovem jogador Juan Sayago. Trata-se de

O jovem assinará contrato por empréstimo de um ano, com opção de compra no valor de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões) por 50% dos direitos econômicos do garoto. A informação é do canal argentino TyC Sports.



Juan Sayago terá a oportunidade de disputar a Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, um dos pontos que ajudaram na negociação. Para a diretoria do River Plate, a negociação é uma possibilidade de lucrar mais com o jovem, que renovou o contrato até 2028.



O meia-atacante argentino é mais um nome que chega para as divisões de base do Flamengo em 2026. Realizando uma grande reformulação, o clube liberou alguns jogadores e vem contratando outros nomes indicados pelo scouting rubro-negro.



O centroavante Josmar, o zagueiro Ernest Muñoz e o lateral-esquerdo Gustavo “Ramirez” Rodrigues são algumas das caras novas que treinam no CT do Ninho do Urubu. Além deles, desde o segundo semestre de 2025 muitos jovens entre 15 e 17 anos também foram contratados para o sub-17, com o objetivo de voltar a revelar talentos promissores que façam a diferença nos profissionais, o que pouco aconteceu nos últimos anos, à exceção de João Gomes.