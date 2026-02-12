Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecida como "Pogba brasileiro" - Divulgação/Coritiba

Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecida como "Pogba brasileiro"Divulgação/Coritiba

Publicado 12/02/2026 17:30

Rio - O Flamengo fez uma sondagem pelo volante Khensane, do Coritiba. O jovem, de 17 anos, foi apelidado de "Pogba brasileiro", por causa da semelhança no estilo de jogo e físico com o meio-campista francês do Monaco, da França. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O volante tem contrato até 2028 com o Coritiba, com multa rescisória avaliada em R$ 30 milhões. O jovem já joga na categoria sub-20 e já estreou como profissional, no dia 2 de fevereiro de 2025, pelo Campeonato Paranaense. Já na base, foram 31 partidas.

O Flamengo tenta garimpar joias do futebol sul-americano. Além do interesse do Rubro-Negro, Khensane já despertou interesse de clubes europeus, como Roma, da Itália, e Olympique de Marselha, da França. Mas o Coritiba não recebeu nenhuma proposta oficial.

Nascido no Brasil, no Brasil, Khensane tem pai moçambicano e possui dupla cidadania. O jovem passou a infância em Belo Horizonte e chegou a passar pela base do Cruzeiro. Depois, chegou a fazer testes na base do Athletico-PR, mas assinou com o Coritiba, em 2023.