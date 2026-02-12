Adriano Imperador na sala de troféus da Inter de MilãoDivulgação / Inter de Milão
"Foi uma verdadeira viagem ao passado para o Imperador, que passou pela Sala de Troféus do clube e relembrou os muitos títulos que conquistou vestindo a camisa nerazzurra: quatro Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália", destacou o comunicado.
O ex-craque também posou para fotos na frente dos troféus. "Entre as conquistas, Adriano também se deparou com o Troféu Santiago Bernabéu, erguido em Madri no verão de 2001 graças à sua impressionante cobrança de falta. Naquele dia, o mundo teve o primeiro vislumbre do imenso talento do futuro Imperador", relembrou o texto.
Além da Inter, o Imperador também é ídolo do Flamengo. Revelado pelo Rubro-Negro em 2000, foi contratado pela Inter já no ano seguinte, mas retornou ao clube carioca em 2009, consolidando-se como peça essencial na conquista do Campeonato Brasileiro 2009.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.