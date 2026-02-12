Sampaoli deixou o comando do Galo - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 12/02/2026 15:02

Rio - O Atlético-MG anunciou na tarde desta quinta (12) a saída do treinador Jorge Sampaoli, de 65 anos, do comando do Alvinegro. Ele não resistiu ao começo ruim de temporada e acabou encerrando sua segunda passagem depois do empate por 3 a 3 contra o Remo, em Belo Horizonte.

"Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo. Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico. Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", divulgou o clube mineiro nas redes sociais.

Em sua segunda passagem, Jorge Sampaoli dirigiu o Atlético-MG em 32 jogos, com dez vitórias, 14 empates e oito derrotas. Ele foi vice-campeão da Sul-Americana, derrotado nas penalidades pelo Lanús.

O treinador argentino já teve passagens por outros clubes brasileiros como Flamengo e Santos, além de ter comandado a seleção chilena e também a Argentina.