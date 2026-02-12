Sampaoli deixou o comando do GaloDivulgação / Atlético-MG
Atlético-MG anuncia saída de Jorge Sampaoli, ex-Flamengo
Treinador, de 65 anos, encerrou segunda passagem pelo clube
'O Botafogo não pode vender mais ninguém', destaca Anselmi após derrota
Alvinegro chegou para o clássico com desfalques e ainda perdeu Allan e Danilo durante a partida
Zubeldía analisa vitória do Fluminense e valoriza atuação com um a menos: 'Soubemos jogar'
Canobbio foi expulso no segundo tempo, mas o Tricolor sofreu pouco e até encontrou espaços para ampliar a vantagem
Acosta comemora vitória do Fluminense e brinca com altura ao falar do gol de cabeça
Argentino deu um chapéu em Neto antes de finalizar para abrir o placar no Maracanã
Fluminense provoca o Botafogo após vitória: 'Boa volta pra casa, freguês'
Tricolor superou o Glorioso por 1 a 0 no Maracanã
Fluminense não perdoa falha de Neto e vence o clássico com o Botafogo
Pouco depois do gol, Canobbio foi expulso, mas o Glorioso não conseguiu evitar a derrota para o Tricolor, que está no G-4
Zagueiro revelado pelo Botafogo é eleito o melhor jogador do mês de time europeu
'Mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito', comemorou Sousa
