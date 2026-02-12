Vladislav Heraskevych não pôde utilizar capacete com fotos de atletas ucranianos mortos em guerraReprodução de Instagram
Ucraniano desclassificado na Olimpíada por homenagem a mortos em guerra recorre da decisão
Ele entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)
Preço dos ingressos para a Copa de 2026 dispara no site de revenda da Fifa
Torneio será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
Ucraniano desclassificado na Olimpíada por homenagem a mortos em guerra recorre da decisão
Ele entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)
De saída do Barcelona, Lewandowski tem propostas do Milan e do Atlético de Madrid
Atacante, de 37 anos, também está na mira do futebol saudita
Flamengo faz sondagem por joia do Coritiba e avalia enviar proposta
Khensane, de 17 anos, já estreou pelo profissional do time paranaense
Vasco confia em crescimento de produção de Marino Hinestroza: 'Vai começar a entregar'
Colombiano assinou contrato até o fim de 2029
Bia Haddad anuncia fim da parceria com treinador
A tenista fez agradecimentos a Rafael Paciaroni
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.