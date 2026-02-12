Troféu da Copa do Mundo - Yasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 12/02/2026 18:05

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 dispararam no site oficial de revenda disponibilizado pela Fifa, embora a maioria das entradas só tenha sido distribuída recentemente, após a fase de vendas encerrada em janeiro.



No site de revenda e troca, um assento de Categoria 3 (o segmento mais alto das arquibancadas) para a partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho na Cidade do México, era oferecido na quarta-feira (11) por 5.324 dólares (R$ 27.594, na cotação do dia), em comparação ao preço original de 895 dólares (R$ 4.275).



Para o jogo França-Senegal, em 16 de junho em East Rutherford, Nova Jersey, o site oferece ingressos por um preço cinco vezes superior ao original, passando de 219 dólares (R$ 1.135) para 1.000 dólares (R$ 5.183).



Por um pouco mais de 1.380 dólares (R$ 7.153), os torcedores podem adquirir um assento de Categoria 1, mais perto do campo, que originalmente custava 620 dólares (R$ 3.213).



E para ver de uma posição privilegiada a partida entre Brasil e Marrocos, em 13 de junho, é preciso desembolsar 1.725 dólares (R$ 8.941), mais de sete vezes acima do seu valor original.



A final de 19 de julho, um ingresso de categoria 1, com preço inicial de 7.875 dólares (R$ 40.816), agora é oferecido por quase 20.000 dólares (R$ 103.660).



No entanto, há ofertas: um ingresso para Áustria-Jordânia, que originalmente custa 620 dólares (R$ 3.213), está sendo revendido por 552 dólares (R$ 2.861).

Preços 'exorbitantes'

"Estes preços exorbitantes, infelizmente, não me surpreendem. Eles refletem o que sabemos e contra o que lutamos: muita gente compra para revender", comenta Guillaume Auprêtre, porta-voz dos Irrésistibles Français, a principal torcida organizada da seleção francesa.



"No fim, quem é que paga o pato? Os torcedores apaixonados que se deparam com ofertas exorbitantes", acrescenta, afirmando que, apesar dos valores elevados, muitos bilhetes estão sendo comprados.



Embora a troca de ingressos conte com o respaldo da Fifa, a entidade especifica em suas condições de venda que atua apenas como "facilitadora" e que o revendedor "determina o preço exibido de cada ingresso".



O modelo de preços adotado para a Copa do Mundo da América do Norte "reflete as práticas existentes para grandes eventos esportivos e de entretenimento nos países anfitriões", explica em comunicado.



O mercado de revenda não é regulado nos Estados Unidos nem no Canadá. No México, é proibida a revenda de ingressos com fins lucrativos, mas somente quando são comprados no México e em sua moeda, o peso.



Desde que as reservas foram abertas em setembro, a venda de ingressos tem sido um tema delicado da Copa do Mundo. A Fifa foi duramente criticada pelos preços exorbitantes, tanto para o público em geral quanto para as associações oficiais de torcedores.



A entidade defendeu os preços das entradas, que atribuiu a uma demanda "exorbitante", segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.



Uma última fase de vendas de abril até o fim da competição será organizada por ordem de chegada através de um sistema de preços variáveis, ou seja, que flutuam de acordo com a demanda e a disponibilidade para cada partida.



Entretanto, a Fifa enfatiza que não aplica um modelo de preços dinâmicos, uma vez que os valores não são modificados automaticamente.