Endrick em ação pelo Lyon no duelo com o Nantes, no Stade de la BeaujoireDamien Meyer / AFP

Publicado 12/02/2026 16:02

Endrick já tem prazo para retornar aos gramados. O Comitê Disciplinar da Ligue 1 decidiu nesta quinta-feira (12) retirar o cartão vermelho direto do atacante brasileiro de 19 anos do Lyon. A decisão foi aplicar apenas um segundo cartão amarelo; com o vermelho direto, o atleta poderia pegar até três jogos de suspensão.

“Após analisar as imagens e ler o relatório do árbitro, que recomendou a anulação do cartão vermelho, a comissão disciplinar decidiu revogar o cartão vermelho e substituí-lo por um segundo cartão amarelo, resultando na expulsão do jogador. Ele recebeu uma suspensão de um jogo”, disse a Ligue 1 em comunicado.

A expulsão ocorreu na vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Nantes, no último sábado (1). No lance, Endrick deu uma rasteira no adversário e havia levado o segundo amarelo. No entanto, ao ser chamado no VAR, o árbitro da partida, Mathieu Vernice, optou por aplicar vermelho direto, tirando o jogador de campo por suposta agressão, o que gerou polêmica e indignação por parte da torcida do clube francês.



Apesar de ter a suspensão reduzida, Endrick será desfalque na próxima rodada contra o Nice, no domingo (15). O retorno do brasileiro deve ocorrer no dia 22 de fevereiro, diante do Strasbourg.