Luiz Fernando em treino na época de Botafogo - Vítor Silva/SS Press/Botafogo

Publicado 12/02/2026 15:52 | Atualizado 12/02/2026 15:59

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira (12), a contratação de Luiz Fernando, atacante que já defendeu o Botafogo . Ele firmou vínculo até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

"Estou muito feliz com esse novo desafio, espero poder estar fazendo o meu melhor trabalho aqui para estar ajudando o Fortaleza a voltar ao seu devido lugar, que é a Série A. Espero que seja um ano abençoado, minha família toda está muito feliz, minha esposa e meus filhos também. Então, não vejo a hora de poder entrar em campo e dar alegria à nossa Nação Tricolor", disse o jogador, ao site do clube.

Luiz Fernando estava no Athletico-PR. Na temporada passada, disputou 53 partidas, anotou 13 gols e distribuiu seis assistências. Neste ano, fez apenas quatro jogos e deu duas assistências com a camisa do Furacão antes de se juntar ao Fortaleza.

O atacante soma duas passagens pelo Botafogo. A primeira começou em 2018. Durante a temporada de 2020, ele foi emprestado ao Grêmio. Luiz Fernando retornou ao Glorioso em 2022, mas deixou o clube naquele mesmo ano.