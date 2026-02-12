Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroAFP

Argentina - João Fonseca lamentou a eliminação na estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na última quarta-feira (11). O brasileiro foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 5/7), e deu adeus ao torneio - do qual havia sido campeão no ano passado.

"Obviamente, (senti) um pouco mais de pressão, (fiquei) um pouco mais tenso. Desde o começo da partida, tentei por mais intensidade, mais motivação, mais gritos, chamando a torcida. Tentei de tudo. Mas hoje faltou convicção, confiança", ponderou o tenista, em entrevista coletiva.

Apesar da tristeza, o jovem de 19 anos reforçou que a derrota faz parte do processo: "Vai haver expectativas. 'João vai ser o próximo Guga, o próximo Alcaraz, o próximo Sinner'. Eu estou fazendo minha história. Não é porque ganhei no ano passado que vou ganhar neste ano. Não é porque estou como 24º do mundo que vou ser o 1º no ano que vem. Cada coisa em seu tempo".

"O que posso dizer é que estou trabalhando muito duro. Trabalhando minha mentalidade, minha técnica, meu físico. Tenho uma equipe muito boa que está me ajudando a crescer, não só como jogador, mas como pessoa. Cada um tem sua história", finalizou.
Agora, João Fonseca tornará o foco para o Rio Open, que começará na segunda-feira (16). O brasileiro será um dos cabeças de chave do torneio.