Charles Leclerc no segundo dia de testes da F1 2026, no Bahrein Foto: Joe Portlock
O piloto brasileiro fez um bom treino. Ele chegou a sair da pista em uma tomada de tempo, mas conseguiu melhorar o desempenho da sua Audi e chegou a ficar na quinta posição ao andar na casa de 1min36s, num total de 67 voltas. Ao final, ele perdeu uma colocação e finalizou no sexto posto atrás de George Russell (Mercedes), em quarto e Isack Hadjar (Red Bull), em quinto.
Completando as dez primeiras posições do último treinamento do dia, Pierre Gasly, da Alpine, figurou no sétimo lugar seguido por Valtteri Bottas (Cadillac), Alexander Albon (Williams) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi).
O treino da tarde contou com duas bandeiras vermelhas. A primeira foi por detritos na pista depois que o retrovisor de Valtteri Bottas se soltou. A segunda paralisação foi provocada pela quebra da Alpine de Pierre Gasly.
Restando sete minutos para o término da sessão, foi realizado um teste de sistema: a bandeira amarela foi acionada simulando um safety car. Já o fim do treino foi dedicado a treinos de largada por parte dos pilotos.
TREINO TEM VISITANTES ILUSTRES
Outro personagem que chamou a atenção neste dia de pré-temporada foi o tenista espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open. O atual número um do ranking da ATP convidado pela Aston Martin, do compatriota Fernando Alonso.
