Darwin Núñez não foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa da Liga Saudita - Divulgação

Darwin Núñez não foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa da Liga SauditaDivulgação

Publicado 12/02/2026 15:46 | Atualizado 12/02/2026 15:46

Aos 26 anos, o atacante uruguaio Darwin Núñez, ex-Liverpool, tem o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo.



Para isso, o jogador precisa estar em forma física, técnica e em ritmo de jogo impecáveis.



Entretanto, seu clube, o Al-Hilal, por medo de perder Marcos Leonardo devido às inúmeras sondagens que o jogador vem recebendo, resolveu inscrever o brasileiro na Liga Saudita, deixando o uruguaio fora.



Com isso, Núñez estará apto para fazer apenas cinco jogos até a Copa do Mundo, situação que pode complicar seus planos.



E o tiro pode acabar saindo pela culatra no Al-Hilal.



Isso porque o uruguaio pode tentar uma rescisão unilateral - como o lateral-esquerdo Renan Lodi fez ao deixar o clube e se transferir para o Atlético-MG.



Com as principais ligas europeias já encerraram o período de contratações, praticamente apenas o Brasil poderia comportar um jogador da envergadura do uruguaio e proporcioná-lo jogos de nível para mantê-lo em forma para ser chamado por Marcelo Bielsa para a Copa.



À procura de um atacante e com dificuldades de encontrar um jogador com as características desejadas pelo técnico Filipe Luis, Darwin Núñez teria sido aprovado pelo treinador o que, segundo o jornalista Pablo Raphael Ruas, fez com que o clube entrasse em contato com o jogador.

Veja mais:

Infelizmente, para as pretensões rubro-negras, o atacante teria pedido cerca de R$ 8 milhões de salário para o Flamengo, o que inviabilizaria totalmente a contratação.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Outro velho conhecido da torcida do Flamengo também foi deixado de lado na lista de inscritos para a Liga Saudita, trata-se do veterano zagueiro espanhol Pablo Mari.



Recém-chegado ao futebol árabe, o jogador de 33 anos tem 22 jogos e nenhum gol pelo clube saudita. Outro velho conhecido da torcida do Flamengo também foi deixado de lado na lista de inscritos para a Liga Saudita, trata-se do veterano zagueiro espanhol Pablo Mari.Recém-chegado ao futebol árabe, o jogador de 33 anos tem 22 jogos e nenhum gol pelo clube saudita.