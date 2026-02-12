Darwin Núñez não foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa da Liga SauditaDivulgação
Para isso, o jogador precisa estar em forma física, técnica e em ritmo de jogo impecáveis.
Entretanto, seu clube, o Al-Hilal, por medo de perder Marcos Leonardo devido às inúmeras sondagens que o jogador vem recebendo, resolveu inscrever o brasileiro na Liga Saudita, deixando o uruguaio fora.
Com isso, Núñez estará apto para fazer apenas cinco jogos até a Copa do Mundo, situação que pode complicar seus planos.
Isso porque o uruguaio pode tentar uma rescisão unilateral - como o lateral-esquerdo Renan Lodi fez ao deixar o clube e se transferir para o Atlético-MG.
Com as principais ligas europeias já encerraram o período de contratações, praticamente apenas o Brasil poderia comportar um jogador da envergadura do uruguaio e proporcioná-lo jogos de nível para mantê-lo em forma para ser chamado por Marcelo Bielsa para a Copa.
À procura de um atacante e com dificuldades de encontrar um jogador com as características desejadas pelo técnico Filipe Luis, Darwin Núñez teria sido aprovado pelo treinador o que, segundo o jornalista Pablo Raphael Ruas, fez com que o clube entrasse em contato com o jogador.
Outro velho conhecido da torcida do Flamengo também foi deixado de lado na lista de inscritos para a Liga Saudita, trata-se do veterano zagueiro espanhol Pablo Mari.
Recém-chegado ao futebol árabe, o jogador de 33 anos tem 22 jogos e nenhum gol pelo clube saudita.
