"O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes", disse Serhat Pekmezci, ao 'Sports Digitale'.
"Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar", completou.
Arda Güler chegou ao Real Madrid em 2023, mas não conseguiu se firmar - alterna entre a titularidade e o banco de reservas. Na atual temporada, atuou em 35 jogos, anotou três gols e distribuiu 12 assistências. Pelo clube, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Espanha, um Campeonato Espanhol, uma Copa continental e uma Supercopa da Europa.
