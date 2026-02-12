Comemoração de Arda Güler, do Real MadridDivulgação/X @realmadrid

Arda Güler vive um momento ruim nos bastidores do Real Madrid, de acordo com o ex-técnico turco Serhat Pekmezci. O treinador afirmou que o meia de 20 anos sofre assédio moral no clube merengue e, segundo ele, o problema não estaria relacionado à comissão técnica ou à diretoria, mas ao ambiente no vestiário.

"O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes", disse Serhat Pekmezci, ao 'Sports Digitale'.
"Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar", completou.
Arda Güler chegou ao Real Madrid em 2023, mas não conseguiu se firmar - alterna entre a titularidade e o banco de reservas. Na atual temporada, atuou em 35 jogos, anotou três gols e distribuiu 12 assistências. Pelo clube, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Espanha, um Campeonato Espanhol, uma Copa continental e uma Supercopa da Europa.