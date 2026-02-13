Martin Anselmi vive primeira turbulência no comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Martin Anselmi vive primeira turbulência no comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/02/2026 12:55 | Atualizado 13/02/2026 13:04

Rio - O Botafogo sofreu a quarta derrota consecutiva na temporada. Em meio a crise financeira fora dos gramados, o Alvinegro também tem apresentado dificuldades dentro de campo. Mesmo com um a mais, o Glorioso não conseguiu fazer frente ao Fluminense e perdeu por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O desempenho contra os times da Série A em 2026 ligou um alerta antes da sequência decisiva contra o Flamengo, pelas quartas de final do Carioca, e contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pela fase prévia da Libertadores. A sequência, inclusive, pode ser determinante para a sequência do trabalho de Martin Anselmi, que vive sua primeira turbulência no comando.

Há desconfiança com o trabalho de Martin Anselmi, mas também há o entendimento de que os problemas financeiros prejudicaram o início do ano. O Botafogo começou a temporada com um transfer ban e demorou para derrubá-lo, o que impediu a inscrição de reforços. Além disso, o Alvinegro também negociou nomes importantes, como Marlon Freitas e Savarino, para reduzir a folha.

Com elenco curto, o Botafogo terá que se dividir para os próximos dois jogos. Enquanto uma parte do elenco embarca para a Bolívia, outra ficará no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Já a partida contra o Nacional Potosí acontecerá na quarta-feira (18), às 21h30, na Bolívia.