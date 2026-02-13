Martin Anselmi vive primeira turbulência no comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Sequência de derrotas aumenta pressão no Botafogo antes de sequência decisiva
Alvinegro perdeu o terceiro clássico sob o comando de Anselmi
Botafogo divide elenco entre Rio e Bolívia de olho na Libertadores
Glorioso não terá todos os jogadores à disposição para enfrentar o Flamengo, pelo Carioca
Torcedores do Botafogo detonam jogadores nas redes depois de derrota em clássico
Atletas como Neto, Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins sofreram críticas após jogo contra Fluminense
'O Botafogo não pode vender mais ninguém', destaca Anselmi após derrota
Alvinegro chegou para o clássico com desfalques e ainda perdeu Allan e Danilo durante a partida
Allan e Danilo se machucam durante o clássico entre Fluminense e Botafogo
Os dois não terminaram a partida diante do Tricolor
Danilo celebra fase artilheira pelo Botafogo: 'Aproveitar o momento'
Jogador, de 24 anos, é destaque no começo do ano
