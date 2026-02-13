Neto foi um dos mais criticados após falhar no gol que selou a derrota do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/02/2026 09:42

Rio — A derrota do Botafogo para o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã, rendeu críticas de torcedores nas redes sociais. Internautas alvinegros atacaram jogadores como Neto, Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins após o jogo.

"Neto já mostrou que não tem condições", afirmou um torcedor. "Neto está jogando mal desde a Copa do Brasil", lembrou um botafoguense. O goleiro falhou no gol que garantiu a vitória do Tricolor. "Com Artur, Arthur Cabral e sem goleiro, não vamos longe. Precisamos de mudança", opinou um homem. "Arthur Cabral, Matheus Martins e Neto não dá mais", contestou um seguidor.



"Contratem um goleiro, urgente", pediu uma internauta. "Coisa inacreditável, [o técnico Martín Anselmi] botou Matheus Martins de novo, todo jogo ele não agrega em nada”, opinou um botafoguense.



Anselmi incentiva disputa no gol



Ao ser questionado em coletiva de imprensa sobre a falha de Neto, Anselmi incentivou a disputa pela titularidade na posição, entre o atleta e Léo Linck.



"Acho que falar em nomes não fez sentido. Acho que todos os meus atletas estão para competir por um lugar, todos podem ser titulares a qualquer momento. Quem estiver melhor, vai jogar."

No lance que definiu o clássico, John Kennedy recebeu na área, finalizou forte e Neto espalmou. Martinelli pegou a sobra na área e arriscou o chute. O goleiro do Botafogo foi mal ao tentar encaixar, e Lucho Acosta apareceu para dar um balão e mandar para o fundo da rede de cabeça.