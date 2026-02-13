Martín Anselmi tem decisão difícil a tomar no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/02/2026 10:20

O Botafogo não terá o elenco completo para o clássico de domingo com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Isso porque alguns jogadores já viajaram na quinta-feira (22) para Sucre, na Bolívia, para fazerem adaptação na altitude visando o jogo contra o Nacional Potosí, na quarta-feira (18), pela pré-Libertadores.



O planejamento do Glorioso foi enviar uma parte do elenco para treinar cinco dias na altitude de 2.790 metros de Sucre. Afinal, o time jogará a 4090 m acima doi mar em Potosí. Já o restante do grupo só chegará na segunda-feira (17) e terá poucos dias para ambientar o corpo e se acostumar com a velocidade da bola.



"Alguns jogadores vão viajar hoje mesmo para a altitude para estarem prontos. Nós precisamos também de jogadores para jogar contra o Flamengo. Temos que pensar bem como vamos fazer. Para mim, é uma partida importante. E depois vamos falar do planejamento da viagem para a altitude. Já estamos trabalhando nisso", contou o técnico Martín Anselmi na coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Brasileirão.



O Botafogo ainda não fechou o planejamento na Bolívia, mas já sabe que os jogadores terão que encarar mais 3 horas de estrada entre Sucre e Potosí. A tendência é que alugue carros 4x4 para diminuir o desgaste da difícil viagem com ônibus por causa das curvas sinuosas.



"A abordagem das viagens é muito complexa. Temos que viajar mais de três horas de carro para jogar na altitude", explicou Anselmi.



Próximos jogos do Botafogo



Antes da estreia na pré-Libertadores, o Botafogo disputa uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. A partida será no domingo (22), no Nilton Santos, às 17h30 (de Brasília).



Na sequência, o Glorioso faz o jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí, às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. A volta está marcada para 25 de fevereiro, às 21h30 no Rio. Já o compromisso no Brasileirão contra o Vitória, em casa, foi adiado e ainda não tem nova data definida.