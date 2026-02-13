Goleiro Neto, do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O goleiro Neto, de 36 anos, segue com a confiança da comissão técnica, mesmo após ter falhado contra o Fluminense na derrota pro 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O entendimento do técnico Martín Anselmi é de que o clube carioca está muito bem servido no setor.
"Acho que falar em nomes não fez sentido. Acho que todos os meus atletas estão para competir por um lugar, todos podem ser titulares a qualquer momento. Quem estiver melhor, vai jogar", disse o treinador ao ser questionado sobre uma mudança na posição de goleiro.
Além de Neto, o Alvinegro conta com Léo Linck, que terminou a temporada de 2026 como titular, depois que Neto sofreu uma lesão na coxa esquerda, que o deixou fora dos gramados por quatro meses.
O veterano goleiro chegou ao Botafogo no ano passado, quando John negociava sua saída do clube carioca para o futebol inglês. No total, ele defendeu o Alvinegro em oito partidas somando 2025 e 2026.