Lucas Fasson em ação pelo LokomotivDivulgação/Instagram @lucasfasson

Publicado 13/02/2026 20:30

Rio - Lucas Fasson, do Lokomotiv (RUS), está no radar do Botafogo , que busca zagueiros no mercado. O Glorioso procurou o atleta e sinalizou oferecer um pré-contrato com valores inferiores ao que recebe no clube europeu.

O brasileiro vive os últimos meses de contrato com o Lokomotiv, mas está em processo de renovação, segundo o 'ge'. O defensor também tem propostas de clubes da Europa.

Atualmente, o Glorioso conta com quatro zagueiros de ofício no elenco: Alexander Barboza, Ythallo, Bastos e Kaio Pantaleão. Este último se recupera de lesão e só deve voltar no segundo semestre.

Como Ythallo só pôde estrear nesta semana, pelo fim do transfer ban, e Bastos só voltou a jogar neste ano após lidar com lesão ao longo de 2025, Martín Anselmi tem improvisado jogadores de outras posições no setor. O técnico tem montado o Alvinegro com uma linha de três zagueiros.