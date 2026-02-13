Lucas Fasson em ação pelo LokomotivDivulgação/Instagram @lucasfasson

Rio - Lucas Fasson, do Lokomotiv (RUS), está no radar do Botafogo, que busca zagueiros no mercado. O Glorioso procurou o atleta e sinalizou oferecer um pré-contrato com valores inferiores ao que recebe no clube europeu.
O brasileiro vive os últimos meses de contrato com o Lokomotiv, mas está em processo de renovação, segundo o 'ge'. O defensor também tem propostas de clubes da Europa.
Outro jogador que está na mira do Alvinegro é o uruguaio Maizon Rodríguez, de 22 anos, do Unión Santa Fe (URU). Ele é titular absoluto da equipe argentina.
Atualmente, o Glorioso conta com quatro zagueiros de ofício no elenco: Alexander Barboza, Ythallo, Bastos e Kaio Pantaleão. Este último se recupera de lesão e só deve voltar no segundo semestre.
Como Ythallo só pôde estrear nesta semana, pelo fim do transfer ban, e Bastos só voltou a jogar neste ano após lidar com lesão ao longo de 2025, Martín Anselmi tem improvisado jogadores de outras posições no setor. O técnico tem montado o Alvinegro com uma linha de três zagueiros.