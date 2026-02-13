Maizon Rodríguez, de 22 anos, do Unión Santa Fe - Divulgação / Unión Santa Fe

Rio - Com a negociação com Marco Di Cesare, de 24 anos, esfriando, o Botafogo tem buscado outros nomes para reforçar a defesa. De acordo com informações da rádio argentina "Sol Play", o Alvinegro tem interesse na contratação de Maizon Rodríguez, de 22 anos, do Unión Santa Fe.

O clube carioca teria feito uma proposta e o Santa Fe ainda analisa se irá acertar a venda, ou se irá esperar uma proposta europeia, que poderá chegar ao defensor até o meio do ano. Maizon é titular absoluto da equipe argentina.

Revelado pelo Juventud, do Uruguaio, o zagueiro foi contratado pelo Unión Santa Fe em junho do ano passado. O clube argentino desembolsou 825 mil dólares (cerca de R$ 4,6 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos do uruguaio.

Maizon Rodríguez se profissionalizou pelo Juventud em 2022 e sua melhor temporada foi até o meio do ano passado, quando anotou três gols em 20 jogos. No Uniõn Santa Fe, o zagueiro entrou em campo em 17 partidas e não balançou as redes.

