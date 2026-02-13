Christian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes
Medina vai dar 'adeus' ao Estudiantes no domingo e chegará ao Botafogo na próxima semana
Jogador, de 23 anos, irá reforçar o Alvinegro
Lucas Fasson está no radar do Botafogo, que busca reforçar a zaga
Glorioso sinalizou um pré-contrato ao jogador
Botafogo tem interesse em zagueiro de clube argentino, afirma rádio
Defensor, de 22 anos, nasceu no Uruguai
Botafogo mantém confiança em Neto mesmo com falha em clássico
Goleiro, de 36 anos, atuou em apenas oito jogos
Sequência de derrotas aumenta pressão no Botafogo antes de sequência decisiva
Alvinegro perdeu o terceiro clássico sob o comando de Anselmi
Botafogo divide elenco entre Rio e Bolívia de olho na Libertadores
Glorioso não terá todos os jogadores à disposição para enfrentar o Flamengo, pelo Carioca
