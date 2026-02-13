Christian Medina em campo pelo Estudiantes - Divulgação / Estudiantes

Christian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Publicado 13/02/2026 17:40

Rio - A caminho do Botafogo, o volante Cristian Medina, de 23 anos, irá se despedir do Estudiantes, neste domingo, contra o Gimnasia, pelo Campeonato Argentino. Na próxima semana, ele é aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. As informações são do jornalista Feno Tartaglia, da "Rádio Provincia", de La Plata.

O clube carioca tem um acordo encaminhado com Medina há algumas semanas. Porém, o acerto não foi sacramentado por conta do 'transfer ban', que o Alvinegro recebeu devido a compra de Thiago Almada, em 2024, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Com a situação resolvida, o Botafogo finalizou os últimos detalhes.

Ex-jogador do Boca Juniors, o meio-campista foi para o Estudiantes no ano passado, com seus empresários fazendo o pagamento da rescisão de contrato com a esperança de que tivesse uma valorização financeira. Como não aconteceu, o jogador decidiu deixar o país para conseguir o objetivo no Brasil, onde há mais dinheiro investido no futebol.

O volante é uma opção para suprir a saída de Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras. Além dele, o clube carioca também finalizou a chegada de Wallace Davi, de 18 anos, que estava no Fluminense e foi envolvido na operação que levou Jefferson Savarino ao Tricolor.