Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O Alvinegro não fez nenhuma inscrição provisória, já que não tem novas contratações. Se chegar até a fase de grupos, poderão ser acrescentados cinco nomes.
A lista de inscritos do Botafogo
2 – Vitinho
3 – Ythallo
4 – Mateo Ponte
7 – Artur
8 – Danilo
9 – Chris Ramos
10 – Álvaro Montoro
11 – Matheus Martins
13 – Alex Telles
14 – Jordan Barrera
15 – Bastos
16 – Nathan Fernandes
19 – Arthur Cabral
20 – Alexander Barboza
21 – Marçal
22 – Neto
23 – Santiago Rodriguez
24 – Léo Linck
25 – Allan
28 – Newton
30 – Joaquín Correa
31 – Kaio Pantaleão
32 – Rhyan Luca
34 – Justino
36 – Gabriel Abdias
37 – Kadir
39 – Arthur Izaque
40 – Cristhian Loor
42 – Kadu
44 – Riquelme
45 – Caio Valle
47 – Miguel Caldas
48 – Arthur Novaes
49 – Felipe Januário
54 – Kauã Cruz
55 – Wallace Davi
57 – Matheusinho
59 – Kauan Toledo
64 – Marquinhos
67 – Jhoan Hernández
69 – Samuel Alves
77 – Lucas Villalba
80 – Bernardo Valim
