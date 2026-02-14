Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Allan é desfalque certo, expulso na rodada passada, diante do Vasco. Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, também estão fora. Bastos e Mateo Ponte sofreram problemas físicos durante a semana e, assim, seguem como dúvidas.
Danilo, que sentiu um problema na coxa esquerda na derrota para o Fluminense, na última quinta-feira (12), ainda passará por exames. Independentemente do resultado, a tendência é de que seja poupado. Joaquín Correa retomou os treinos com o grupo recentemente, mas é outro que não tem presença confirmada na relação.
A missão do treinador argentino não é simples, ainda mais com as fases preliminares da Libertadores pela frente. O Botafogo terá de encarar o Nacional Potosí, na Bolívia, quarta-feira (18), a 4.090 metros de altitude. A partida de volta acontecerá no dia 25, no Nilton Santos.
O clássico com o Flamengo será às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor enfrentará o Madureira por uma vaga na decisão.
