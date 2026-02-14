Anselmi em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2026 22:49 | Atualizado 14/02/2026 22:50

Rio - Martín Anselmi deve contar com o retorno de Bastos para o clássico entre Botafogo Flamengo neste domingo (15), válido pelo Campeonato Carioca. O zagueiro foi desfalque na derrota para o Fluminense, na última quinta (12).

Já Danilo, que saiu na reta final da partida contra o Tricolor, deve ser relacionado. Por outro lado, o lateral Mateo Ponte (lesionado) e o volante Allan (suspenso) estão fora. As informações são do 'ge'.

Dessa forma, um provável Botafogo para encarar o Flamengo tem: Neto; Ythallo (Bastos), Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera e Alex Telles (Nathan Fernandes); Matheus Martins (Artur), Montoro e Arthur Cabral.

Botafogo e Flamengo medem forças neste domingo (15), a partir das 17h30, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Quem vencer encara na semifinal o Madureira, que superou o Boavista.