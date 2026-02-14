Marcelo manda mensagem para Martinelli - Reprodução/FluTV

Publicado 14/02/2026 22:12

Rio - Marcelo parabenizou Martinelli, que alcançou a marca de 300 jogos com a camisa do Fluminense . O ex-lateral participou de uma homenagem preparada pelo clube, na 'Flu TV', e exaltou o volante.

"Estou aqui para te mandar primeiramente um abraço. Dizer que estou com muita saudade de você, dar os parabéns pelos 300 jogos. Fico muito feliz de estar te mandando essa mensagem, estar participando disso. Acho que é uma coisa especial para você, maravilhosa para você e sua família. Tive o prazer de jogar com você, conseguir vitória contigo, ganhar um título importantíssimo, como a Libertadores, nosso clube de coração, da nossa história. A gente vai ser sempre Moleque de Xerém", afirmou Marcelo.

Ele também aproveitou para contar uma história de Martinelli em treino do Fluminense, quando o time ainda era comandada pelo técnico Fernando Diniz.

"Algumas histórias que queria contar, mas vou contar uma só, acho que define muito bem como você é: educado, tímido e todo mundo sabe do seu potencial, todo mundo sabe o quão craque você e seu tamanho. Lembro que tinha aquelas jogadas que o Diniz fazia pra um jogador sair driblando lá atrás. Não era pra driblar todo mundo como você fazia, era pra driblar um ou dois e dar um passe. E aí eu lembro que na primeira bola você foi driblar e você perdeu", disse Marcelo.

"O Diniz falou: 'não, volta, volta'. Na segunda você perdeu de novo. Na terceira ele falou: 'Martinelli, eu quero que você drible o time inteiro'. E literalmente foi assim, você driblou o time inteiro. Ali você demonstrou a força que você tem, a qualidade que você tem e a força mental que você tem. Sempre teve um potencial muito grande, mas o mais importante para mim é que você é educado para caramba e exemplar. Pode ter certeza que você ganhou um amigo dentro e fora do futebol", completou.

Felipe Melo e Germán Cano foram outros nomes que participaram da homenagem e mandaram um vídeo ao Moleque de Xerém.