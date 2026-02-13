Rafael Rodrigo Klein - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 13/02/2026 15:45 | Atualizado 13/02/2026 15:46

Rio - O árbitro Rafael Rodrigo Klein relatou em súmula reclamações do presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro. Segundo o documento, o mandatário do Tricolor fez queixas no intervalo e ao fim da partida contra o Botafogo , nesta quinta-feira (12).

"Relato que no intervalo da partida, quando passávamos pela zona mista em direção ao vestiário da arbitragem, fomos abordados pelo senhor Mattheus Montenegro, presidente da equipe do fluminense, que proferiu as seguintes palavras: 'tá muito ruim, muito ruim o critério'. No termino da partida, o senhor Mattheus Montenegro se dirigiu novamente a equipe da arbitragem, quando passávamos pela zona mista, proferindo as seguintes palavras: 'foi muito ruim hoje, Klein'".

Parte da súmula do clássico entre Fluminense e Botafogo Reprodução/CBF

O jogo foi brigado, com muitas faltas, especialmente na primeira etapa. Ao longo de todo o jogo, o Fluminense cometeu 18 e o Botafogo, 11, de acordo com dados do 'Sofascore'.

O Tricolor venceu o clássico por 1 a 0, com gol de Lucho Acosta. Pouco depois de abrir o placar, o Flu viu Canobbio ser expulso por acertar uma cotovelada em Montoro. Apesar da inferioridade numérica, a equipe de Zubeldía sofreu pouco e saiu de campo com os três pontos.