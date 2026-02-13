Jemmes vive ótimo começo no Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Dos reforços contratados pelo Fluminense, o zagueiro Jemmes, de 25 anos, foi o que chegou ao clube com mais desconfiança em 2026. Apesar da ótima temporada com o Mirassol, o defensor era um desconhecido do público. Porém, com apenas sete partidas na temporada, o atleta já vem ganhando a confiança dos torcedores.
Jemmes chegou com uma tarefa complicada a de substituir Thiago Silva no Fluminense, porém, o defensor tem mostrado bom rendimento, atuando tanto do lado de Freytes, quanto de Ignácio. O zagueiro é o único reforço que já conquistou a posição de titular.
"Ele está bem. Cresceu muito dentro do jogo, o segundo tempo foi espetacular. Utilizamos quatro zagueiros no início do Carioca, e todos responderam bem", afirmou Luis Zubeldía, depois da vitória sobre o Botafogo, no Maracanã.
Para acertar a contratação de Jemmes, o Fluminense desembolsou algo em torno de 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Ele assinou contrato até o fim de 2030.