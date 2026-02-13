Atacante Alexis Cuello fez 16 gols em 76 jogos pelo San LorenzoDivulgação / San Lorenzo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Fluminense segue com enorme dificuldade para conseguir contratar um centroavante, agora com mais uma proposta negada por Alexis Cuello. O San Lorenzo recusou os 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25,8 milhões) oferecidos por 80% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos.
A proposta inicial era de 4 milhões de dólares (R$ 20,81 milhões). Agora, o Tricolor avalia a possibilidade de subir a oferta para os 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões). Esse é o valor pedido pelo clube argentino, o mesmo que negou ao Boca Juniors.
Além do preço, o San Lorenzo também não ficou satisfeito com a forma de pagamento da proposta tricolor, com parcelas ao longo dos próximos anos.
Leia mais: Fluminense chega a 15 vitórias seguidas como mandante
Um dos motivos para o San Lorenzo fazer jogo duro é a porcentagem que tem de Alexis Cuello: 60%. Os outros 40% pertencem ao Almagro, segundo o Diário Olé.
Além disso, o técnico Damián Ayude trata o jogador como indispensável no ataque, principalmente após a saída de Baéz para o Atlanta United, dos Estados Unidos. Por isso, a liberação do atacante argentino só acontecerá se o Fluminense pagar o que o clube quer.

O que pensa Zubeldía para o ataque do Fluminense

À espera por um reforço para o setor, Luís Zubeldía prega cautela e reforça a necessidade de contratar com critério, diante das características que deseja.
"Para chegar não depende só do que eu quero, mas também da outra parte. Com muita consciência estamos trabalhando, preciso de alguém que se encaixe no que eu faço. Creio que os argumentos tenham que ser em cima do que precisamos", avisou.