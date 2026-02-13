Atacante Alexis Cuello fez 16 gols em 76 jogos pelo San LorenzoDivulgação / San Lorenzo
San Lorenzo recusa nova oferta do Fluminense por Alexis Cuello
Clube argentino não abre mão do valor desejado para liberar o atacante de 25 anos
