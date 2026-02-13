Fluminense venceu 15 jogos seguidos como mandante com Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - O Fluminense chegou à marca de 15 vitórias seguidas como mandante após derrotar o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã. A sequência contabiliza jogos do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e os Brasileiros de 2025 e 2026. Com isso, o Tricolor está perto de igualar a sua maior sequência de vitórias como mandante na história.

Entre junho de 1941 e julho de 1942, o Fluminense obteve 16 vitórias seguidas como mandante. Na época, o Tricolor era comandado pelo técnico Ondino Vieira. O uruguaio é o terceiro treinador com mais jogos na história do clube, com 302 partidas, atrás apenas de Zezé Moreira (482) e Abel Braga (352). Ele conquistou três títulos do Carioca (1938, 1940 e 1941).

Já a sequência atual também está sob o comando de outro estrangeiro. Desde a chegada de Luis Zubeldía em setembro do ano passado, o Fluminense conquistou 15 vitórias seguidas como mandante. No período, venceu cinco clássicos: duas vezes contra Flamengo e Botafogo, além de um contra o Vasco. Ao todo, foram 28 gols marcados e apenas quatro sofridos.

No meio desta sequência, ainda houve a goleada histórica por 6 a 0 em cima do São Paulo e o título da Taça Guanabara de 2026. Neste período, vale lembrar que o Fluminense sofreu duas derrotas para o Vasco no Maracanã, mas não foi o mandante em nenhum dos duelos. Nas ocasiões, perdeu por 2 a 0 no Brasileirão e por 2 a 1 pela semifinal da Copa do Brasil.

A última vez que o Fluminense não venceu como mandante foi contra o Lanús, da Argentina, no dia 23 de setembro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1, custando a eliminação do torneio e a demissão do então técnico Renato Gaúcho. O time argentino terminou campeão após vencer o Atlético-MG na decisão.

Desde a estreia do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense tem 100% de aproveitamento como mandante pelo Brasileirão, com 11 vitórias em 11 jogos. Esta, inclusive, é a maior sequência de vitórias do Tricolor com o mando de campo na competição. A última vez que o Time de Guerreiros perdeu em casa pelo Brasileirão aconteceu no dia 13 de setembro, para o Corinthians por 1 a 0, sob o comando de Renato Gaúcho.

Invicto no Brasileirão, o Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), contra o Bangu, no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca. Campeão da Taça Guanabara, o Tricolor terá o direito de decidir a vaga na semifinal dentro de casa. Em caso de vitória, vai igualar o recorde de vitórias como mandante, alcançado em 1942.

Confira a sequência de 15 jogos:

*Todos realizados no Maracanã, exceto o destacado

12/2 - Fluminense 1x0 Botafogo (Brasileirão)

8/2 - Fluminense 1x0 Maricá (Carioca)

28/1 - Fluminense 2x1 Grêmio (Brasileirão)

25/1 - Fluminense 2x1 Flamengo (Carioca)

*14/1 - Fluminense 2x1 Madureira (Carioca - Estádio Luso Brasileiro)

14/12 - Fluminense 1x0 Vasco (Copa do Brasil - Fluminense perdeu nos pênaltis)

7/12 - Fluminense 2x0 Bahia (Brasileirão)

27/11 - Fluminense 6x0 São Paulo (Brasileirão)

19/11 - Fluminense 2x1 Flamengo (Brasileirão)

6/11 - Fluminense 1x0 Mirassol (Brasileirão)

29/10 - Fluminense 1x0 Ceará (Brasileirão)

25/10 - Fluminense 1x0 Internacional (Brasileirão)

16/10 - Fluminense 1x0 Juventude (Brasileirão)

4/10 - Fluminense 3x0 Atlético-MG (Brasileirão)

28/9 - Fluminense 2x0 Botafogo (Brasileirão)