Alexis Cuello defende o San LorenzoDivulgação / San Lorenzo
Fortaleza negocia empréstimo de Lezcano, do Fluminense
Sem espaço, jogador avalia buscar minutos em outro clube
Ganso completa 300 jogos pelo Fluminense e recebe homenagem
Camisa 10 está no Tricolor desde 2019 e é um dos ídolos da histórica Libertadores de 2023
Fluminense encaminha renovação com Martinelli até 2030
Volante é um dos pilares do time comandado por Zubeldía
Menos badalado, Jemmes tem melhor começo de reforços do Fluminense: 'Espetacular'
Defensor, de 25 anos, vem sendo peça importante no elenco
Destaque no Fluminense, Lucho Acosta sonha com vaga na seleção argentina
Meia-atacante fez um golaço e decidiu a vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
