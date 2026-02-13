Alexis Cuello defende o San Lorenzo - Divulgação / San Lorenzo



Rio - Negociando a contratação de Alexis Cuello, de 25 anos, do San Lorenzo, da Argentina, o Fluminense buscará ainda mais um nome para o ataque. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o desejo do Tricolor de fazer uma contratação de peso para o setor continua.

O interesse no argentino foi encarado com rejeição pelos torcedores do Fluminense, depois da desistência da operação envolvendo Denis Bouanga, do Los Angeles F.C. Porém, a contratação de Alexis Cuello não é para resolver o problema do setor e sim para dar mais opções para Luís Zubeldía.

Com a saída de Everaldo, que foi para o Bahia, e com a lesão de Germán Cano, o Fluminense trabalha para tentar contratar para o setor com rapidez. Porém, a chegada de Alexis Cuello não será a última contratação do clube carioca para o ataque na temporada.

O Tricolor fez duas propostas pelo atacante. A primeira de 4 milhões de dólares (R$ 20,81 milhões) foi rejeitada. O Fluminense aumentou o valor para 5 milhões de dólares (R$ 26,01 milhões) e recebeu a contraproposta no valor de 6 milhões de dólares (R$ 31,2 milhões), que é o valor da multa.

Assim como Hulk e Denis Bouanga, Cuello também não é um centroavante fixo. Ele é um atacante que atua de forma mais móbil, caindo para os lados. Revelado pelo Racing, ele chegou ao San Lorenzo em 2024. No total, pelo clube de Buenos Aires, o atacante entrou em campo em 76 partidas anotou 16 gols e deu quatro assistências.