Lucho Acosta em ação pelo Fluminense diante do Botafogo, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Destaque no Fluminense, Lucho Acosta reforçou o sonho de representar a seleção argentina. Ele teve mais uma grande atuação, fez um golaço e decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
"Sonhar é de graça, mas eu sei que tenho uma idade um pouco avançada. Se chegar o momento, estou preparado. Mas não estou pensando nisso. A Argentina tem muitos jogadores, muitos jovens que estão na seleção. Estou tranquilo", declarou o jogador, após o clássico.
Comprado ao FC Dallas, dos Estados Unidos, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões, à época), o meia-atacante chegou em agosto do ano passado e logo tomou conta do setor. De lá para cá, fez cinco gols e deu cinco assistências em 30 jogos pelo Tricolor.
Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense chegou a sete pontos e subiu para a quarta posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Bangu, segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca.