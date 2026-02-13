"Sonhar é de graça, mas eu sei que tenho uma idade um pouco avançada. Se chegar o momento, estou preparado. Mas não estou pensando nisso. A Argentina tem muitos jogadores, muitos jovens que estão na seleção. Estou tranquilo", declarou o jogador, após o clássico.
Comprado ao FC Dallas, dos Estados Unidos, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões, à época), o meia-atacante chegou em agosto do ano passado e logo tomou conta do setor. De lá para cá, fez cinco gols e deu cinco assistências em 30 jogos pelo Tricolor.
Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense chegou a sete pontos e subiu para a quarta posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Bangu, segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca.
