Fluminense homenageou Paulo Henrique Ganso pelos 300 jogosDivulgação /Fluminense

Publicado 13/02/2026 14:01

desde a estreia, em 22 de fevereiro de 2019, no 2 a 0 sobre o Bangu.

Paulo Henrique Ganso entrou apenas nos minutos finais da vitória por 1 a o sobre o Botafogo , pelo Brasileirão, para alcançar uma marca histórica. O camisa 10 chegou a 300 partidas com a camisa do Fluminense

Depois de altos e baixos no início, o meia transformou-se em ídolo com as conquistas da Libertadores, em 2023, da Recopa, em 2024, e de dois Cariocas (2022 e 2023). Entretanto, sofreu com problemas físicos na temporada passada - e nos primeiros anos -, o que o fez demorar a chegar à histórica marca.



Paulo Henrique Ganso e Fluminense, 300 vezes juntos.



Na última partida, nosso camisa 10 chegou à marca de 300 jogos com a Armadura Tricolor. Muita honra e orgulho, meu ídolo! pic.twitter.com/zhsnCK5kY5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2026

Para celebrar os 300 jogos, o Fluminense fez postagens nas redes sociais para exaltar o jogador de 36 anos. Em uma delas, postou uma montagem com fotos de Ganso em jogos com marcas relevantes, como o 100º e o 200º.



"Sete anos, 300 jogos, muitos títulos e o amor da torcida Tricolor. A história de Ganso com o Fluminense ganhou mais um capítulo na noite de ontem, mais uma vez com vitória. Gigante, ídolo! Parabéns pelo jogo 300! #PHGanso300", escreveu o perfil do Tricolor no X.

Sete anos, jogos, muitos títulos e o amor da torcida Tricolor.



A história de @phganso com o Fluminense ganhou mais um capítulo na noite de ontem, mais uma vez com vitória. Gigante, ídolo! Parabéns pelo jogo 300! #PHGanso300 pic.twitter.com/843SLmSr6g — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2026

Os números de Ganso pelo Fluminense



O camisa 10 é o sexto jogador com mais partidas pelo clube no Século 21, além de ser o 33º em toda a história tricolor. Das 300 vezes em que entrou em campo, 219 foram como titular, com 28 gols marcados e 35 assistências.