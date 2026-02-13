Fluminense homenageou Paulo Henrique Ganso pelos 300 jogosDivulgação /Fluminense

Paulo Henrique Ganso entrou apenas nos minutos finais da vitória por 1 a o sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, para alcançar uma marca histórica. O camisa 10 chegou a 300 partidas com a camisa do Fluminense desde a estreia, em 22 de fevereiro de 2019, no 2 a 0 sobre o Bangu.
Depois de altos e baixos no início, o meia transformou-se em ídolo com as conquistas da Libertadores, em 2023, da Recopa, em 2024, e de dois Cariocas (2022 e 2023). Entretanto, sofreu com problemas físicos na temporada passada - e nos primeiros anos -, o que o fez demorar a chegar à histórica marca.
Para celebrar os 300 jogos, o Fluminense fez postagens nas redes sociais para exaltar o jogador de 36 anos. Em uma delas, postou uma montagem com fotos de Ganso em jogos com marcas relevantes, como o 100º e o 200º.
"Sete anos, 300 jogos, muitos títulos e o amor da torcida Tricolor. A história de Ganso com o Fluminense ganhou mais um capítulo na noite de ontem, mais uma vez com vitória. Gigante, ídolo! Parabéns pelo jogo 300! #PHGanso300", escreveu o perfil do Tricolor no X.

Os números de Ganso pelo Fluminense

O camisa 10 é o sexto jogador com mais partidas pelo clube no Século 21, além de ser o 33º em toda a história tricolor. Das 300 vezes em que entrou em campo, 219 foram como titular, com 28 gols marcados e 35 assistências.