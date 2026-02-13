Fluminense homenageou Paulo Henrique Ganso pelos 300 jogosDivulgação /Fluminense
Paulo Henrique Ganso e Fluminense, 300 vezes juntos.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2026
Na última partida, nosso camisa 10 chegou à marca de 300 jogos com a Armadura Tricolor. Muita honra e orgulho, meu ídolo! pic.twitter.com/zhsnCK5kY5
Sete anos, jogos, muitos títulos e o amor da torcida Tricolor.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2026
A história de @phganso com o Fluminense ganhou mais um capítulo na noite de ontem, mais uma vez com vitória. Gigante, ídolo! Parabéns pelo jogo 300! #PHGanso300 pic.twitter.com/843SLmSr6g
Os números de Ganso pelo Fluminense
Paulo Henrique Ganso, o do Fluminense. pic.twitter.com/V8Ta2MbCfp— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2026
