Martinelli renovou com o Fluminense até 2030 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/02/2026 13:30

Rio - O Fluminense encaminhou a renovação do contrato de Martinelli. O volante, que se consolidou como um dos pilares do time desde o ano passado, assinará um novo vínculo até 2030, de acordo com o "ge". O contrato atual é válido até dezembro de 2027.

Um dos destaques do Fluminense, Martinelli entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, e vem despertando interesse de clubes europeus. No início deste ano, o Tricolor recusou uma propostas de 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).

Entre os interessados em Martinelli estão West Ham, da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Besiktas, da Turquia, além de clubes do futebol árabe. O Fluminense, no entanto, não trata o jogador como negociável, exceto em caso de uma proposta irrecusável, acima dos 20 milhões de euros (R$ 125 milhões).

Revelado no Fluminense, Martinelli subiu para o profissional em 2020. Desde então, o volante soma 301 jogos, 16 gols e 16 assistências, além de títulos como Libertadores (2023) e Recopa (2024). O camisa 8 também conquistou três Taças Guanabara (2022, 2023 e 2026) e uma Taça Rio (2020).

No elenco atual, Martinelli é o jogador com mais partidas. Ele tem apenas uma partida a mais do que Ganso, que ocupa o segundo lugar na lista, com 300. Na base, ele integrou a "Geração de Ouro", que revelou nomes como André (Wolverhampton-ING), João Pedro (Chelsea-ING) e Luiz Henrique (Zenit-RUS).