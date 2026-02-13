Alexis Cuello é jogador do San LorenzoDivulgação / San Lorenzo
San Lorenzo entende negociação com o Fluminense por Cuello como encerrada
Atacante, de 25 anos, é destaque em clube argentino
San Lorenzo entende negociação com o Fluminense por Cuello como encerrada
Atacante, de 25 anos, é destaque em clube argentino
Árbitro relata reclamações do presidente do Fluminense: 'Muito ruim o critério'
Rafael Rodrigo Klein citou falas de Mattheus Montenegro no intervalo e depois da partida
Possível acerto com Cuello não encerra busca do Fluminense por reforços para o ataque
Atacante, de 25 anos, defende o San Lorenzo
Fortaleza negocia empréstimo de Lezcano, do Fluminense
Sem espaço, jogador avalia buscar minutos em outro clube
Ganso completa 300 jogos pelo Fluminense e recebe homenagem
Camisa 10 está no Tricolor desde 2019 e é um dos ídolos da histórica Libertadores de 2023
Fluminense encaminha renovação com Martinelli até 2030
Volante é um dos pilares do time comandado por Zubeldía
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.