Alexis Cuello é jogador do San LorenzoDivulgação / San Lorenzo

Publicado 13/02/2026 16:11

Rio - A negociação entre Fluminense e San Lorenzo por Alexis Cuello está encerrada. Ao menos é isso que entende o clube argentino. De acordo com informações da "TYC Sports", a equipe de Buenos Aires afirmou que o centroavante não sairá do clube, a menos que o Tricolor acione a cláusula de rescisão.

O Tricolor fez duas propostas pelo atacante. A primeira de 4 milhões de dólares (R$ 20,81 milhões) foi rejeitada. O Fluminense aumentou o valor para 5 milhões de dólares (R$ 26,01 milhões). O Cerro Porteño recusou também e deixou claro que não deseja negociar Cuello.

A negociação do argentino não vem agradando muito os torcedores do Fluminense. Porém, o Tricolor busca o atleta para ser uma opção a John Kennedy, depois da saída de Everaldo. O clube carioca ainda deseja contratar um jogador de impacto para o setor.

Assim como Hulk e Denis Bouanga, Cuello também não é um centroavante fixo. Ele é um atacante que atua de forma mais móbil, caindo para os lados. Revelado pelo Racing, ele chegou ao San Lorenzo em 2024. No total, pelo clube de Buenos Aires, o atacante entrou em campo em 76 partidas anotou 16 gols e deu quatro assistências.