Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/02/2026 14:35

Rio - O Fluminense recebeu uma proposta do Fortaleza pelo meia Rubén Lezcano. O Leão do Pici manifestou interesse e fez uma oferta de empréstimo até o fim da temporada pelo jogador paraguaio, de acordo com o "ge". A diretoria tricolor avalia e decidirá o futuro em breve.

Lezcano recebeu outras propostas. O jogador despertou interesse do Cerro Porteño, do Paraguai, mas tinha o desejo de permanecer no futebol brasileiro. Ele chegou a atuar nos dois primeiros jogos do Carioca e fez um gol, mas não foi mais utilizado desde a volta do time principal.

A contratação de Savarino tirou ainda mais espaço de Lezcano. Contratado no início do ano passado, o meia paraguaio custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões) junto ao Libertad, do Paraguai. No seu país, foi eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio em 2024.

No Fluminense, Lezcano não conseguiu se firmar e conquistar espaço. Ao todo, disputou 13 jogos e marcou um gol. O jogador tinha a esperança de ser mais aproveitado nesta temporada, mas voltou a ser última opção no meio-campo, onde a concorrência é grande.

Além de Lezcano, o Fortaleza também tem interesse em outro jogador do Fluminense. Nos últimos dias, o Leão do Pici encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes , por empréstimo. O jogador colombiano perdeu espaço após a chegada de Guilherme Arana.