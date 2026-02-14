Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Lucho Acosta valoriza início de ano do Fluminense, mas faz ressalva: 'Pés no chão'
Meia-atacante é um dos principais jogadores do Tricolor, que não perde há sete jogos
Marcelo participa de homenagem e parabeniza Martinelli por marca no Fluminense
Ex-lateral ainda contou uma história sobre o volante no treino
Lucho Acosta valoriza início de ano do Fluminense, mas faz ressalva: 'Pés no chão'
Meia-atacante é um dos principais jogadores do Tricolor, que não perde há sete jogos
San Lorenzo entende negociação com o Fluminense por Cuello como encerrada
Atacante, de 25 anos, é destaque em clube argentino
Árbitro relata reclamações do presidente do Fluminense: 'Muito ruim o critério'
Rafael Rodrigo Klein citou falas de Mattheus Montenegro no intervalo e depois da partida
Possível acerto com Cuello não encerra busca do Fluminense por reforços para o ataque
Atacante, de 25 anos, defende o San Lorenzo
Fortaleza negocia empréstimo de Lezcano, do Fluminense
Sem espaço, jogador avalia buscar minutos em outro clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.