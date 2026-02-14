Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Lucho Acosta valorizou e muito o início de temporada do Fluminense. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor está invicto há sete jogos: seis vitórias e um empate. Apesar do bom momento, o meia-atacante, que é um dos destaques do time, ressaltou a importância de manter os pés no chão. 
"Muito importante começar a temporada dessa maneira, creio que dá confiança a todo o time. Vamos brigar por todos os campeonatos, estou muito feliz por este início de ano. Temos que ter humildade, pés no chão, e seguir trabalhando, porque jogo a jogo vamos conseguir as coisas", declarou o jogador, após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã.
O argentino acumula boas atuações e, até aqui, já fez dois gols e deu duas assistências em sete jogos, sendo quatro como titular. Comprado ao FC Dallas, dos Estados Unidos, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões, à época), ele chegou em agosto do ano passado e rapidamente tomou o posto de principal articulador da equipe.
Com Lucho Acosta à disposição, o Fluminense se prepara para encarar o Bangu, segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor terá pela frente Vasco ou Volta Redonda na briga por uma vaga na decisão.
