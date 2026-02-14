O Liverpool segue na Copa da Inglaterra - Darren Staples / AFP

O Liverpool segue na Copa da InglaterraDarren Staples / AFP

Publicado 14/02/2026 19:40

O Liverpool garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Isso porque venceu o Brighton por 3 a 0 em Anfield, neste sábado (14). Curtis Jones, Szoboszlai e Salah fizeram os gols dos Reds.

O time da casa abriu o placar na reta final do primeiro tempo, aos 42 minutos, com Jones. Já aos 11 da etapa complementar, Szoboszlai ampliou a vantagem dos Reds. De pênalti, aos 23, Salah deu números finais ao jogo.





Além do Liverpool, mais oito times estão classificados às oitavas de final. São eles: Chelsea , Wrexham, West Ham, Norwich, Southampton, Mansfield Town, Manchester City e Newcastle.

Agora, os Reds voltam as atenções para o Campeonato Inglês. A equipe de Arne Slot vai enfrentar o Nottingham Forest no próximo domingo (22), a partir das 11h (de Brasília), em The City Ground.