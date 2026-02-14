O Liverpool segue na Copa da InglaterraDarren Staples / AFP
Liverpool vence o Brighton e avança na Copa da Inglaterra
Curtis Jones, Szoboszlai e Salah marcaram para os Reds
Vini Jr faz dois de pênalti, e Real Madrid vence a Real Sociedad de goleada
O time de Arbeloa chegou aos 60 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol
Veja os relacionados do Vasco para o jogo contra o Volta Redonda
Cuiabano está fora, mas Hugo Moura aparece na lista
Após fim da 'greve', Cristiano Ronaldo volta a jogar e marca em vitória do Al-Nassr
O português abriu o placar no jogo diante do Al-Fateh
Em 11º no skeleton, Nicole Silveira atualiza recorde brasileiro nos Jogos de Inverno
Ela fez o melhor resultado do país em esportes de gelo em Olimpíadas de Inverno
Mirassol confirma a contratação de Victor Luis, ex-Vasco
Rescisão do lateral com o Cruz-Maltino foi publicada no BID na sexta-feira (13)
