Marc Guéhi comemora gol marcado pelo Manchester City sobre o Salford, no Etihad Stadium - Oli Scarff / AFP

Marc Guéhi comemora gol marcado pelo Manchester City sobre o Salford, no Etihad StadiumOli Scarff / AFP

Publicado 14/02/2026 15:10

O Manchester City de Pep Guardiola fez o dever de casa no início da tarde deste sábado (14), no Etihad Stadium, e despachou o Salford da Copa da Inglaterra, após vitória por 2 a 0, e avançou às oitavas de final. Diante da torcida, o gigante inglês não fez uma partida de encantar os olhos, mas fez o suficiente para eliminar o clube da quarta divisão, com gol contra de Dorrington e do zagueiro Marc Guéhi.

A primeira etapa da partida teve amplo predomínio do gigante da primeira divisão, como era esperado. O placar da partida foi inaugurado logo aos cinco minutos de jogo, com o lateral argelino Rayan Ait Nouri cruzando pela esquerda, e o defensor Dorrington desviando contra a própria meta.

O time comandado por Guardiola comandou as ações no meio de campo e distribuiu mais de 400 passes ao longo dos primeiros 45 minutos. O Salford, por outro lado, aproveitava os raros momentos de posse e conseguiu quatro chutes contra o gol defendido por Trafford. Em um desses lances, Ben Woodburn finalizou da entrada da área e fez o arqueiro trabalhar.

A segunda etapa começou com o Manchester City retendo mais a bola, assim como foi na primeira metade. Aos 4 minutos, McAidoo foi acionado por Cherki e conseguiu bom chute para a defesa de Matt Young. O time da quarta divisão deu o troco dez minutos mais tarde, quando Kelly N'Mai recebeu dentro da área e bateu firme para a defesa de Trafford.

Com a vantagem no placar, os Citizens não conseguiram lances de muito perigo contra o modesto clube inglês. Em uma das chances mais claras, o jovem Nico O'Reilly recebeu dentro da pequena área, tentou o toque de calcanhar, e desperdiçou a chance mais clara, até então, para aumentar o placar.

Para alegria do técnico Guardiola, os seus comandados conseguiram 'matar o jogo' aos 35 minutos. Após cobrança de falta, Cherki penetrou na área visitante e bateu cruzado na trave, o rebote ficou para o zagueiro Marc Guéhi, recém-chegado ao clube, que anotou pela primeira vez com a camisa azul celeste.

A Copa da Inglaterra teve outras partidas neste sábado. Em um dos resultados mais impressionantes, o Burnley, da Premier League, tomou a virada do modesto Mansfield Town e foi eliminado ainda na quarta rodada do torneio, por 2 a 1. O Norwich avançou após derrotar o West Bromwich dentro de casa, por 3 a 1. Já o West Ham precisou para prorrogação para bater o Burton Albion, por 1 a 0.