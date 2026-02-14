Igor Tudor, novo técnico do TottenhamDivulgação / Tottenham
Tottenham anuncia contratação de Igor Tudor, substituto de Thomas Frank
Técnico assinou vínculo com os Spurs até o fim desta temporada
Lucas Pinheiro faz história e conquista ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Inverno
Brasileiro deu um show no slalom gigante e subiu ao lugar mais alto do pódio, em Milão-Cortina
Flamengo pode ter reforço importante para encarar o Botafogo
Rivais vão duelar pelas quartas de final do Campeonato Carioca, neste domingo (15)
Danilo passará por exames no Botafogo e é dúvida para clássico com o Flamengo
Volante sentiu um problema na coxa esquerda na derrota para o Fluminense
Terceiro título à vista? Poatan posta mensagem enigmática e sugere possível luta no UFC Casa Branca
Em publicação enigmática nas redes sociais, Alex Poatan deu a entender que pode ter próxima luta anunciada em breve
Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário
