Igor Tudor, novo técnico do TottenhamDivulgação / Tottenham

Publicado 14/02/2026 11:14

O Tottenham anunciou neste sábado o substituto de Thomas Frank, demitido após somente oito meses no cargo . O novo comandante é Igor Tudor, ex-Juventus, que chega apenas até o fim da temporada, em maio e sob enorme pressão da diretoria do clube inglês.

"Temos o prazer de confirmar a nomeação de Igor Tudor como treinador principal da equipe masculina até o final da temporada, sujeito à obtenção do visto de trabalho", anunciou o Tottenham.

Na 16ª colocação da Premier League, cinco pontos na frente do West Ham (29 a 24), hoje abrindo a zona de rebaixamento, o Tottenham já oficializou seu novo comandando sob cobranças.

"Igor chega com um objetivo claro: melhorar o desempenho, alcançar resultados e nos levar a subir na tabela da Premier League. Sua missão é direta: trazer organização, intensidade e espírito competitivo ao elenco em um momento decisivo da temporada", afirmou o clube de Londres.

Tudor entendeu o tamanho da missão. "É uma honra me juntar a este clube em um momento importante. Compreendo a responsabilidade que me foi atribuída e o meu foco está claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em todas as partidas", afirmou.

O novo técnico tem contrato curto, mas pode renovar caso agrade. O clube também vasculha o mercado atrás de um nome experiente e até Abel Ferreira, do Palmeiras, esteve entre os observados.

"Há muita qualidade neste elenco, e meu trabalho é organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente", destacou Tudor, elogiado pelo diretor esportivo Johan Lange.

"Igor traz clareza, intensidade e experiência em lidar com momentos desafiadores e gerar impacto. Nosso objetivo é simples: estabilizar o desempenho, maximizar a qualidade do elenco e competir com força na Premier League e na Liga dos Campeões."