Em publicação enigmática nas redes sociais, Alex Poatan deu a entender que pode ter próxima luta anunciada em breve(Foto: Reprodução)

Publicado 14/02/2026 09:00

Sem lutar desde outubro, quando derrotou Magomed Ankalaev no UFC 320 e recuperou o cinturão dos meio-pesados, Alex Poatan movimentou o noticiário ao indicar que pode mirar um feito inédito na organização: a conquista de um terceiro título em categorias diferentes. A sinalização veio por meio de publicações nas redes sociais, interpretadas por fãs como um indício de que a próxima investida pode acontecer entre os pesos pesados.

Em uma mensagem enigmática com a expressão “1-2-3 e já”, o brasileiro reforçou a leitura de que o “terceiro passo” estaria em pauta. Pouco depois, outro post aumentou a especulação ao fazer referência a uma “Casa Branca”, o que, no atual contexto do calendário da organização, foi rapidamente associado ao UFC Casa Branca, programado para junho, em Washington (EUA).

O momento de publicações enigmáticas não é aleatório. Na última semana, Dana White afirmou que o processo de definição do card histórico na Casa Branca entraria em fase decisiva, o que elevou a expectativa sobre quais estrelas podem ser escaladas para um evento de forte apelo simbólico e midiático. Dentro desse cenário, a possibilidade de um campeão em busca de um terceiro cinturão naturalmente ganha força nos debates.

Do ponto de vista esportivo, o caminho pelos pesados abre algumas hipóteses concretas. Embora o desejo declarado seja enfrentar Jon Jones, a indefinição em torno da situação do americano mantém outras opções na mesa, como um eventual duelo contra Ciryl Gane por um título interino, especialmente enquanto o retorno de Tom Aspinall – campeão linear dos 120kg – segue em compasso de espera.

Se a decisão for permanecer nos 93kg, Alex Poatan ainda tem confrontos de alto impacto disponíveis. Nomes em ascensão, como Carlos Ulberg, aparecem como desafios esportivamente relevantes, enquanto uma possível superluta contra o campeão peso-médio Khamzat Chimaev representaria um embate com enorme repercussão. Entre pistas enigmáticas e múltiplos cenários, o próximo movimento de Poatan promete seguir no centro das atenções do MMA.