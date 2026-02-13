Derrotado em suas duas últimas lutas, Jailton Malhadinho fazia parte do plantel do UFC desde 2022 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/02/2026 09:15

A passagem de Jailton Malhadinho pelo UFC chegou ao fim após a derrota para Rizvan Kuniev no UFC Vegas 113, realizado no último sábado (7). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Laerte Viana e posteriormente confirmada pelo site “MMA Junkie”, encerrando de forma abrupta a trajetória do brasileiro na maior organização de MMA do mundo, onde chegou a ser tratado como uma das apostas da divisão dos pesados.

O desfecho chama atenção porque, antes do combate, Malhadinho havia revelado que aceitou enfrentar um atleta fora do ranking justamente como parte de uma negociação para estender seu vínculo com o UFC. Ainda assim, o suposto novo acordo não impediu a decisão da organização, que optou por liberar o lutador em meio ao momento mais delicado de sua carreira profissional.

Dentro do octógono, o baiano acumulava duas derrotas consecutivas, primeiro para Alexander Volkov e, mais recentemente, para Kuniev. As atuações nos duelos em questão renderam críticas de parte do público e de analistas especializados, sobretudo pela postura considerada excessivamente cautelosa em combates nos quais se esperava uma abordagem mais agressiva.

Apesar do corte, os números de Malhadinho no UFC mostram um início promissor. Atuando pela companhia, o peso-pesado somou oito vitórias, sete delas pela via rápida, e sofreu três reveses. Até o momento, nem o atleta nem sua equipe se pronunciaram oficialmente sobre a saída da organização.

Aos 34 anos, Jailton Malhadinho ainda figura como oitavo colocado no ranking dos pesados, reflexo do impacto que teve em sua ascensão inicial. No MMA profissional desde 2012 e no UFC desde 2022, o brasileiro construiu um cartel de 22 vitórias – 21 por via rápida, com 13 finalizações e oito nocautes – e cinco derrotas, com triunfos de destaque sobre nomes como Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik e Serghei Spivac.