Derrotado em suas duas últimas lutas, Jailton Malhadinho fazia parte do plantel do UFC desde 2022(Foto: Reprodução/UFC)
Promessa brasileira nos pesados, Jailton Malhadinho é dispensado pelo UFC após derrotas
Promessa brasileira nos pesados, Jailton Malhadinho é dispensado pelo UFC após derrotas
