Em alta no Outboxing Fight Night, Tico Conceição continua invicto no Boxe profissional(Foto: fernandotucori@gmail.com)

Com o OFN 3 no horizonte, Jhonatan Conceição, o Tico, já se movimenta nos bastidores como um dos nomes cotados para voltar ao ringue do Outboxing Fight Night. Depois de encarar a luta mais difícil da sua carreira profissional na segunda edição do evento, o atleta inicia 2026 com foco total na evolução e na possibilidade de escrever um novo capítulo dentro da organização.

A temporada passada serviu como amadurecimento definitivo. Em 2025, Tico passou por combates de 4, 6 e 8 rounds, culminando em um duelo intenso no OFN 2 contra Anderson “Índio” Dener, uma batalha técnica e estratégica vencida por decisão dividida. “Foi a luta mais difícil da minha carreira profissional até agora. O adversário veio com vontade e foram oito rounds de muito Boxe”, relembra.

Mais do que o resultado, o combate serviu como aprendizado. “O Boxe é imprevisível. Não importa quem esteja do outro lado, eu preciso estar preparado para o que vier”. A experiência reforçou a mentalidade profissional - ponto que ele considera sua maior evolução no último ano. “Entendi melhor movimentação, tempo, cadência. Ainda tem muito para crescer, mas estamos no caminho certo”.

A partir do momento em que a terceira edição do Outboxing Fight Night fica mais próxima, o camp de Tico Conceição também já está em andamento. A meta agora é elevar o nível físico e técnico para possíveis lutas mais longas e exigentes. “Estamos treinando e focados na melhora física e comportamental dentro do ringue, visando combates com mais rounds e ainda mais difíceis”, afirmou.

Apesar de evitar citar nomes específicos, Tico sabe que 2026 pode colocá-lo diante de desafios maiores no cenário do Boxe nacional. “Tem alguns nomes que com certeza vamos enfrentar em algum momento, mas deixo essa parte para quem cuida disso”.

Parceria com o Outboxing Fight Night

Se há algo que motiva Tico Conceição a buscar novamente o ringue do OFN, é a relação construída com o evento. “Estreei no Boxe profissional graças à Outboxing. A importância do OFN é indiscutível, não só para mim, mas para todos os atletas. É um evento que dá toda atenção e respaldo necessário para quem sobe no ringue”.

Com o OFN 3 sendo preparado para 2026, Tico surge como nome natural para compor um card que promete elevar ainda mais o nível do Boxe nacional. E, para quem aguarda seu retorno, ele deixa o recado: “Logo estarei no ringue novamente, mais forte, mais rápido e com mais fome de Boxe”.