Rio - Recuperado de dores musculares na coxa direita, Luiz Araújo já retomou os treinos com o elenco e deve ser novidade no Flamengo
para encarar o Botafogo
, neste domingo (15). A expectativa é que o jogador volte a ser relacionado por Filipe Luís no clássico.
O atacante é peça importante no elenco rubro-negro, apesar de não ser titular absoluto. Em 2026, atuou em duas partidas, diante de Vasco
e Fluminense
. Na final da Supercopa Rei, contra o Corinthians, não saiu do banco de reservas.
Luiz Araújo recebeu proposta para se transferir ao Atlético-MG, mas o Flamengo rechaçou qualquer chance de saída
. O Galo ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratar o atacante. Ele tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027.
Flamengo
e Botafogo
vão se enfrentar às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor terá o Madureira pela frente em busca de uma vaga na decisão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.