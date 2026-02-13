Emerson Royal em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/02/2026 10:40

Rio — O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, comentou sobre as críticas que tem recebido desde a sua chegada ao clube, em julho de 2025. O jogador citou dificuldades de readaptação ao futebol brasileiro, revelou detalhes da preparação para 2026 e destacou a confiança que sente em si mesmo para melhorar as suas atuações.



"O futebol brasileiro evoluiu muito depois que eu saí daqui. Essa minha volta exige adaptação, preparação, concentração e muitas outras coisas. É o que eu procurei fazer. No começo tive mais dificuldade, mas minha carreira fala por si só. Passei por grandes clubes, eu sei do meu potencial e isso é o mais importante: eu saber quem eu sou", disse Royal, em entrevista ao "ge" publicada nesta sexta-feira (13).

O atleta acumula passagens por grandes clubes internacionais, como Milan, Barcelona e Tottenham. Ficou pouco tempo no futebol brasileiro, na Ponte Preta e Atlético-MG entre 2017 e 2019, antes de jogar na Europa.



"Internamente, sempre falei com os amigos e com o pessoal do clube: 'Pode confiar, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial'. O que falam fora vai repercutir para fora, a minha confiança essas coisas não vão afetar. Quando eu me sentir bem, uma hora ou outra isso vai mudar. E eu estou trabalhando para que isso continue melhorando, e sempre tem margem para melhorar", afirmou.

Desde sua chegada ao Flamengo, o jogador de 27 anos vem sendo alvo de críticas, mas conseguiu fazer dois bons jogos contra o Vitória, no Brasileirão, e o Sampaio Corrêa, pelo Carioca, quando deu duas assistências. Royal afirmou que o apoio do técnico Filipe Luís tem sido importante.



"O Filipe é um cara ímpar. Eu não o conhecia pessoalmente antes de vir para cá, só o via jogar, gostava muito de como ele jogava, e ele me ajudou muito nesse processo. Ele conversava bastante comigo, me blindava também, me apoiou durante boa parte desse processo de críticas", disse.



"Mesmo com as críticas, ele me colocava para jogar, me dava oportunidade e falava para mim: 'Royal, acho que confio mais em você do que você mesmo'. Eu respondia: 'Aí também não (risos), porque eu confio para caramba em mim, mas eu sei da confiança que você tem em mim, obrigado por isso'", concluiu.