A crise acontece pois a instituição havia investido bilhões na aquisição de carteiras de crédito do Banco Master, liquidado pelo Banco Central no último mês de novembro. As investigações apontam transações suspeitas, e por isso, a empresa trocou de diretoria e irá enxugar gastos.
O atual patrocínio rende R$ 25 milhões ao ano, e termina no próximo mês. No entanto, o Banco Nação, produto digital com quase 4 milhões de clientes criado ainda em 2020, está estipulado para render até 2029 e garante ao Rubro-Negro mais R$ 15 milhões anuais.
Em nota, o BRB informou que está "realizando uma avaliação técnica e estratégica de todos os seus contratos de patrocínio" e o contrato com o Flamengo segue vigente até março.
"Para além disso, o BRB estuda mecanismos para reforçar e reestruturar a parceria que resultou na criação do Nação BRB FLA, com a possibilidade de transformá-lo em uma empresa independente, visando maior eficiência, escala e rentabilidade", conclui a nota.
