Uniforme do Flamengo para 2026 - Divulgação / Adidas

Uniforme do Flamengo para 2026Divulgação / Adidas

Publicado 13/02/2026 07:38

Rio — O Banco de Brasília (BRB), uma das marcas que estampa a camisa do Flamengo, cortou 60% dos investimentos em diferentes patrocínios para 2026, de R$ 118,6 milhões no ano passado para R$ 50 milhões atualmente, conforme o "ge".



A crise acontece pois a instituição havia investido bilhões na aquisição de carteiras de crédito do Banco Master, liquidado pelo Banco Central no último mês de novembro. As investigações apontam transações suspeitas, e por isso, a empresa trocou de diretoria e irá enxugar gastos.

O BRB é o patrocinador mais antigo do Flamengo, com parceria iniciada em 2020. Na época, o banco ocupava o espaço principal do uniforme, mas desde o primeiro trimestre de 2024, a marca passou a estampar a parte do ombro.



O atual patrocínio rende R$ 25 milhões ao ano, e termina no próximo mês. No entanto, o Banco Nação, produto digital com quase 4 milhões de clientes criado ainda em 2020, está estipulado para render até 2029 e garante ao Rubro-Negro mais R$ 15 milhões anuais.



Em nota, o BRB informou que está "realizando uma avaliação técnica e estratégica de todos os seus contratos de patrocínio" e o contrato com o Flamengo segue vigente até março.



"Para além disso, o BRB estuda mecanismos para reforçar e reestruturar a parceria que resultou na criação do Nação BRB FLA, com a possibilidade de transformá-lo em uma empresa independente, visando maior eficiência, escala e rentabilidade", conclui a nota.