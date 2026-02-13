Alexis Herrera será o árbitro de Lanús x FlamengoLuis Robayo / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (13), escala de arbitragem para o primeiro jogo da Recopa de 2026, entre Lanús e Flamengo. O apito estará com o venezuelano Alexis Herrera.
A Recopa coloca frente a frente o vencedor da Sul-Americana (Lanús) e o campeão da Libertadores (Flamengo). O jogo de ida está marcado para acontecer na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Argentina.
Leia mais: Coritiba recusa proposta do Flamengo por 'Pogba brasileiro'
Veja a escala
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Árbitro assistente 1: Jorge Urrego (VEN)
Árbitro assistente 2: Lubin Torrealba (VEN)
Quarto árbitro: Yender Herrera (VEN)
Quinto árbitro: Erizon Nieto (VEN)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
AVAR 1: Christian Lescano (EQU)
AVAR 2: Franklin Congo (EQU)
AVAR 3: Angel Arteaga (VEN)